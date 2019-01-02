中國財新製造業PMI跌穿盛衰分界線　採購活動續回暖

繼12月中國官方製造業PMI跌穿盛衰分界線後，中國2018年12月財新製造業採購經理指數(PMI)亦跌穿50的盛衰分界線，為2017年5月以來首次，錄得49.7，低於11月0.5個百分點，亦大幅低於預期的50.2，顯示中國經濟下行壓力加大。



12月製造業產量打破連續兩月的持平狀態，出現小幅回升，不過增速仍遠低於年初。



需求方面，新訂單總量出現2016年7月以來首次下降。受訪廠商表示，市場需求低迷，導致銷售受挫。新出口訂單連續9個月下降，但降幅較11月收窄。



為降低運營成本，員工離職後企業不再填補空缺，12月製造業用工繼續收縮，不過收縮幅度較為溫和，與11月相近。至此製造業用工規模已經持續62個月呈收縮狀態。



12月投入成本出現逾1年半以來首次下降，降幅為2016年2月以來最大。在市場價格普遍下降的背景下，製造商也連續兩個月下調產品銷售價格。



儘管新訂單總量出現下降，但12月廠商採購活動繼續小幅回暖，連續3個月出現回升。部分廠商因擔心2019年採購成本上升而提前採購。採購庫存按月幾乎持平，成品庫存則略有上升。



製造業界對未來12個月的經營前景信心度回升至3個月高位，但相比歷史數據仍然偏弱。業界主要擔心需求減弱、生產法規收緊帶來的不利影響。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，12月製造業內需下滑、外需仍受壓制，企業去庫存意願增強，工業品價格趨於下行，製造業生產或將進一步受到拖累，經濟下行壓力有進一步加大的迹象。



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