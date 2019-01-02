【即市分析】美股「1月效應」信得過嗎？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美股去年第4季表現差勁，踏入新的一年是否極泰來，抑或惡夢繼續，1月份表現或有所啟示！



過去，美股有所謂「1月效應」(January Effect)，即若該年1月份表現做好，則全年走勢會向好；相反，若1月美股走低，則要提防全年股市調整甚至出現「熊」市，能表現平平已算萬幸！有統計，自1950年以來，美股1月效應的準確度超過七成，若撇除平平穩穩的年份，對全年市況的升/跌啟示準確度更超過八成。



到底2019年1月份美股會點走？理論上，上季美股經已累積一定調整幅度，而年底時困擾美股的兩大不利因素：政府停擺及特朗普對聯儲局主席鮑威爾的不滿，正逐步消除，故市況反彈的條件存在。此外，上月底中美兩國元首通話，雙方均表達出善意，亦有望為中美貿易戰氣氛降溫，談判有望朝積極的方向發展。



納指及道指在上季經已率先現「熊」迹，道指距離技術性熊市的位置(21,462點)亦不太遠，若三大指數齊齊陷「熊」，心理影響都幾負面。到底特朗普會否知驚，唔會再亂發言搞亂金融市場，在中美貿易問題上見好識收，促成雙贏方案，消息將左右美股以致中、港股市表現。



當然，以去年為例，美股1月份係升，但全年計要跌，顯示凡事總有例外。只是睇牌面，美股走勢轉弱係事實，資金逐步流出亦係事實。投資者要提防1月份美股仍會有大上大落，港股亦難有安寧日子。唔想提心吊膽，就減少持倉過夜，盡量走即日鮮兼嚴限注碼。

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