人民幣Shibor︰全線報跌　隔夜跌至2.3厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息跌25.4點子，報2.3厘；1星期報2.634厘，跌26.9點子；1個月報3.2厘，跌27.2點子。



隔夜2.3000厘 跌25.40點子

1星期2.6340厘 跌26.90點子

2星期2.8020厘 跌59.70點子

1個月3.2000厘 跌27.20點子

3個月3.2850厘 跌6.10點子

6個月3.2920厘 跌0.70點子

9個月3.4720厘 跌0.50點子

12個月3.5110厘 跌0.70點子

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