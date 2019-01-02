【即市分析】內銀股好大鑊　因為...

在內地經濟數據遜預期，以及內銀高層開腔評貸款增長過快會釀全融性系統風險之下，今早(周三)內銀股普遍受壓，跌幅介乎2至3%。(銀行板塊追蹤：https://bit.ly/2A8B3IR )



從基本面睇，繼12月中國官方製造業PMI跌穿盛衰分界線後，中國2018年12月財新製造業採購經理指數(PMI)亦跌穿50的盛衰分界線，為2017年5月以來首次，錄得49.7，低於11月0.5個百分點，亦大幅低於預期的50.2，顯示中國經濟下行壓力加大。可見內地經濟受中美貿易戰的打擊不少，內銀作為百業之母，自然身受其害。



此外，人民幣貶值下企業盈利下降，亦影響內銀的前景。中國工商銀行前董事長姜建清近日表示，中國銀行業信貸過度成長、資本短缺壓力、風險內控及流動性管理難度大，若控制不當可能會產生局部或系統性風險。



可見，宏觀經濟差，內銀股受累；中央放水救經濟，要內銀增加營運風險作領頭羊，到底是福是禍，大家心裡有數。何解內銀股有5厘息都要捱沽，自有其道理。首季策略方面，針對內銀股，若未有貨在手，不用急撈貨；有貨在手，就檢討持倉風險，適量減磅為妙。

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