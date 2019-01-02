港元拆息︰隔夜息急降至1.4厘
2019年01月02日 11:15
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息由上日4.6厘水平急降至1.4厘；1星期拆息報1.56厘；1個月期回落至1.63厘；3個月期報2.14厘。
2/1/2019
隔夜 1.40000厘
1星期 1.56643厘
2星期 1.63214厘
1個月 1.82071厘
2個月 1.98893厘
3個月 2.14607厘
6個月 2.38214厘
12個月 2.65500厘
31/12/2018
隔夜 4.60393厘
1星期 2.54786厘
2星期 2.27786厘
1個月 2.24393厘
2個月 2.25464厘
3個月 2.32679厘
6個月 2.46154厘
12個月 2.74714厘
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