人民幣Hibor：隔夜息報1.35厘　CNH見6.86

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回至1.359厘，1至2星期拆息為2.52至2.82厘，1至12個月拆息報3.07至3.746厘。



2/1/2019

隔夜 1.35900厘

1星期 2.52567厘

2星期 2.82500厘

1個月 3.07800厘

2個月 3.20600厘

3個月 3.39867厘

6個月 3.48067厘

12個月 3.74600厘



31/12/2018

隔夜 1.72633厘

1星期 2.79533厘

2星期 3.00200厘

1個月 3.28900厘

2個月 3.41567厘

3個月 3.58233厘

6個月 3.67967厘

12個月 3.83067厘



人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)曾高見6.8655，最新報6.8672；在岸人民幣(CNY)則由6.8724，回升至6.8520，最新報6.8549。

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