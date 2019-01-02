【2019年黑天鵝潛伏】看得見的理由有三

2019年金融市場風險匯聚，全球貿易及地緣政治摩擦不斷，世界經濟增速下行。市場分析指，美國、中國及歐元區陰影籠罩下，各國央行尤其聯儲局及歐洲央行面臨巨大挑戰，收緊貨幣政策之路需更加謹慎。



各大投行以及經濟學家對全球經濟前景看法睇淡，歸納三大因由︰1、貨幣政策正常化推進；2、貿易緊張情緒造成負面影響；3、地緣政治危機侵蝕全球經濟。經濟學家警告要為2019年做好風險準備。



【美國】衰退風險急劇升溫

愈來愈多經濟學家看衰美國經濟。華爾街各大投行普遍預計美國經濟增速將從目前接近3%水平放緩，通脹壓力逐漸顯現。



法國外貿銀行貴金屬分析師Bernard Dahdah指出，特朗普減稅政策的提振效果將在2019年逐漸減弱，市場擔心美國將如何為2018年的財政刺激措施埋單。投資者需要密切關注美國財政赤字狀況。



法國巴黎銀行首席經濟學家陳興動認為，2019年和2020年經濟增速分別回落至2.1%和1.5%。增速回落原因包括：新一輪財政刺激無望，金融條件顯著收緊，工資加速增長推升核心通脹，以及貿易摩擦因素。



摩根士丹利預計，2019年美國經濟增速將由2018年的2.9%下滑至2.3%，2020年進一步跌至1.9%。



摩根大通預計，2019年美國經濟增速將達2.9%，2020年下滑0.5個百分點至2.4%。



高盛預計，2019年美國經濟將自2018年的2.9%水平下滑至2.5%，2020年放緩至1.6%。





【中國】經濟下行壓力加劇

經濟學家認為，2019年中國經濟將會面臨較明顯的壓力，中美貿易摩擦對經濟存在一定負面影響，整體來看，2019年中國經濟將保持韌性，增速有望達到6.3%。中國央行貨幣政策將繼續以維穩為主，加息的可能性較小，且在必要情況下，不排除降準的可能性。



中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才表示，隨着全球地緣政治風險累積及貿易活動放緩，中國經濟乃至全球經濟的增長速度將會逐漸放緩。



中信建投黃文濤團隊預計2019年中國GDP實際增速6.3%左右，名義GDP增速8.5%左右。



中泰證券李迅雷團隊認為依靠房地產強刺激拉動中國經濟的時代已經終結，2019年GDP增速將降至6.0%。



招商銀行研究院市場研究報告指，雖然面對諸多複雜和不利因素，2019年中國經濟增長仍有望保持韌性，預計全年經濟增速達到6.3%。



瑞銀報告稱，中國今年最大的下行壓力可能來自美國加徵關稅和貿易戰相關的不確定性。



【歐元區】經濟增長存隱患

民粹主義抬頭，歐元區分裂風險上升，銀行業危機以及經濟活動放緩等都是歐元區經濟增速疲軟的因素。



歐洲央行在最新宏觀經濟預測中下調2019年歐元區實際國內生產總值(GDP)增長率至1.7%。歐盟委員會也警告，美國經濟政策、意大利高負債支出計劃、英國退歐是歐盟經濟面臨的主要風險。



國際貨幣基金組織已警告，特朗普的保護主義貿易政策不僅將對美國經濟增長產生負面影響，也會對全球經濟增長造成傷害。





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