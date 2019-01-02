【瑞通推介】恒指突然下挫　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：受中美貿易談判取得進展的消息提振，美股周一(2018年12月31日)做好。道指收報23,327點，升265點或1.15%。



恒指於2019年第一個交易日(周三，1月2日)輕微低開後，其後於早上10時前突然跌勢加劇，曾急挫超過700點，並回至25,200點水平。消息方面，財新公布中國12月製造業PMI為49.7，低於預期的50.2，亦是2017年5月以來首次跌穿盛衰分界線。



港股近日在偏低成交下於25,000至26,000點區間內上落，且看假期後資金重新入市，會否令指數突破區間。資金流向方面，恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出約5,100萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,500萬元，反映部署好倉的投資者沽貨套現，另有不少投資者買入淡倉過夜看跌。



有官媒近日發表文章指，12月時資金面鬆緊並存，預計今月將恢復寬鬆，人行實施定向降準可能性較大。另國務院金融穩定發展委員會表態推動盡快啟動永續債發行，有助緩解銀行資本壓力。四大行早前亦獲大量北水經港股通買入。建設銀行由短期低位逐步回升，周一收升1.6%，一舉收復10天和50天線，周三早段則隨市回調近3%，於6.3元之下整固。逾60萬元於周一淨流出其好倉。



繼早前的MSCI明晟及富時羅素後，另一間國際指數公司標普道瓊斯指數公司公布亦會將A股納入旗下指數。然而，中國製造業活動收縮，12月PMI指數降至49.4，創34個月新低，拖累周三復市的A股受壓。連升兩個交易日的南方A50，周三早段亦跟隨向下，回至11.3元之下，創下52周低位11.26元，上方反彈阻力先留意10天線(11.65元)。周一有逾50萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾510萬元。



投資者開始消化中國石油化工管理層「炒燶期油」事件，股份前日反彈逾3%，結束9連跌，周三早段則跌約3%至5.5元之下。約6.02元的10天線料有較大阻力，下方支持則為近期所創的52周低位5.37元，股份短期走勢仍視乎集團會否就事件公布更多詳情。該股好倉周一錄約220萬元淨流出，5日累計淨流入約180萬元。



吉利汽車行政總裁桂生悅指，在整體汽車市場環境轉差的大環境下，來年集團的銷售目標較保守，不過公司的發展步伐不會因而減慢，相信公司可趁勢進一步擴大市佔率。該股去年累挫49%，為表現第二差藍籌，而2019年7月1日起實行的車輛購置稅亦會對行業帶來影響。該股股價周三早段下挫逾4%，跌至兩個半月以來的低位13.14元。其好倉周一錄逾20萬元資金淨流出，5日累計淨流入逾230萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(15767)，行使價27,300點，2019年6月到期，實際槓桿8.3倍。貼價、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿10.6倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16833)，行使價336.2元，2019年5月到期，實際槓桿6.7倍。輕微價外、中短期沽證(16835)，行使價288.6元，2019年5月到期，實際槓桿5.2倍。



建行輕微價外、短期購證(13333)，行使價7元，2019年3月到期，實際槓桿12.7倍。輕微價外、中短期沽證(14715)，行使價5.9元，2019年4月到期，實際槓桿7.7倍。



南方A50貼價、中短期購證(14459)，行使價11.8元，2019年4月到期，實際槓桿9.3倍。



中石化價外、中短期購證(14729)，行使價6.88元，2019年4月到期，實際槓桿7.9倍。



吉汽輕微價外、短期購證(11765)，行使價13.88元，2019年3月到期，實際槓桿5.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68875)，收回價24,610點，槓桿比率34.1倍。N類熊證(67037)，收回價及行使價26,000點，槓桿比率27.7倍。



騰訊牛證(62245)，收回價295.1元，槓桿比率15.5倍。熊證(58639)，收回價319.9元，槓桿比率13.9倍。



建行牛證(64987)，收回價5.71元，槓桿比率6.5倍。熊證(63234)，收回價6.69元，槓桿比率9倍。



中移牛證(58977)，收回價68.88元，槓桿比率8.1倍。熊證(67634)，收回價81.88元，槓桿比率7.1倍。



吉汽牛證(58182)，收回價12.9元，槓桿比率9.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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