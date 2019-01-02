【即市分析】內房股短線沽壓仍大

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：市場預期內地樓市銷售2019年開門遇冷，內房股今早(2日)現沽壓。中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)分別跌逾4%；碧桂園(02007)更挫5.7%報8.98元；融創中國(01918)、萬科企業(02202)、中國恒大(03333)及合景泰富(01813)現跌幅介乎3至5%不等。



內地一線城市元旦假期期間市場網簽成交量，與去年同期相比有所上行，行內分析認為，主因是年末大部分房企集中簽約衝刺。由市場趨勢看，2019年一線城市市場將繼續低迷。二線城市也將維持平穩降溫，2019年全國房地產市場開門遇冷已成定局。



券商中金公司發表報告，認為上半年中國樓市或快速惡化，年初全國銷售面積恐按年跌一成以上，最早可能會在第二季度見底。雖然地方性房地產政策放鬆可能會持續，但中央層面政策調整的時點可能會慢於市場預期。



該行又表示，H股內房板塊自早前低點以來已獲可觀漲幅，平均市盈率與10月底部相比已經擴張18%，個別高Beta股更達四成，短期獲利將對板塊構成壓力。



事實上，內房股自去年第4季以來，股價普遍由低位回升，其中潤地更為全年表現最好之藍籌，不過，市場對今年內地樓市趨向悲觀，相信板塊短線仍會繼續受壓，暫不宜過分憧憬。

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