【午市重點睇】圓匯升至109.3　CNH高見6.86

●亞洲市，美匯指數見96.2，港匯跌至7.836，離岸人民幣(CNH)高見6.86，在岸人民幣(CNY)曾漲至6.85，圓匯升至109.3，歐元回落至1.144，英鎊跌至1.272。金價飆至1,283美元。布油低見53.3美元，紐油跌至45.2美元。道指期貨跌逾百點。



●港股於2019年開局不利，恒指早段曾跌逾700點，半日收報25,229，挫615點或2.38%，主板成交逾362億港元。國企指數跌275點或2.72%，報9.849點。騰訊控股跌1.85%，報308.2元。 https://bit.ly/2TkFLNv

-擬出售北京物業，碧生源曾挫22%。 https://bit.ly/2Atdm0G

-和嘉資源停牌，涉主要交易。 https://bit.ly/2BSpmZN

-港股格局：耀才陳偉聰料大市續受壓。 https://bit.ly/2s4Yl0t



●【即市分析】

-內銀股好大鑊，因為... https://bit.ly/2LOnSnW

-美股「1月效應」信得過嗎？ https://bit.ly/2BRDNNC

-後市部署要睇實兩隻指標股。 https://bit.ly/2Ao9wWU



●A股快報：兩市跌逾1%，5G概念股逆市做好。 https://bit.ly/2CIjNia



●亞洲股市：韓澳股中段齊跌近1%。 https://bit.ly/2s6pWhL



●人行逆回購400億元人民幣，淨回籠700億元人民幣。 https://bit.ly/2GPR5A0

-人民幣中間價升150點子。 https://bit.ly/2QhUEhR

-人民幣Hibor：隔夜息報1.35厘。 https://bit.ly/2F3P9Bw

-人民幣Shibor：全線報跌，隔夜跌至2.3厘。 https://bit.ly/2VhZ4Jj



●港元拆息︰隔夜息急降至1.4厘。 https://bit.ly/2CKeVsM



●港匯跌至兩個月以來低位。 https://bit.ly/2RvA4yY



●中國財新製造業PMI跌穿盛衰分界線，採購活動續回暖。 https://bit.ly/2BYOBJI



●南韓央行行長李柱烈︰聯儲局政策立場影響或增大。 https://bit.ly/2AoLV8s



●美國五大地區聯儲製造業指數12月集體惡化。 https://bit.ly/2F1Z2jR



●新加坡去年第4季GDP低於預期，製造業按季下滑8.7%。 https://bit.ly/2QZIMGi



●南韓12月製造業PMI升至49.8，出口訂單指數續萎縮。 https://bit.ly/2LGQCip



●【2019年黑天鵝潛伏】看得見的理由有三。http://bit.ly/2CIjTGj



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瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



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