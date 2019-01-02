樓價UPDATES：太古城單日連錄成交

鰂魚涌太古城單日錄4宗成交，其中一期鄱陽閣高層H室，累減180萬港元或逾16%易手，原業主持貨逾40年，勁賺超過900萬元。



香港區

●鰂魚涌太古城一期鄱陽閣高層H室，實用面積583方呎，去年11月叫價1,100萬元，累減至近期980萬元，最終多減60萬元成交，終以920萬元易手，實用呎價15,780元。



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九龍區

●奧運站柏景灣6座高層E室，實用面積590方呎，三房間隔，以1,210.1萬元交吉成交，實用呎價20,510元。



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新界區

●上水御皇庭2座中層B室，實用面積415方呎，兩房間隔，原放租1.3萬元，大減15%後獲一對夫婦斥資1.1萬元承租，較市值租金折讓逾8%，實用呎租26.5元。



●沙田第一城42座高層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以418萬元沽出，實用呎價14,718元。



●馬鞍山海典灣2座高層D室，實用面積687方呎，三房間隔，享海景。單位約於1周前開始放售，原叫價1,150萬元，及後提價10萬元至1,160萬元交吉易手，實用呎價16,885元。



●馬鞍山錦禧苑A座高層01室，實用面積401方呎，兩房間隔，原開價510萬元，議價後以自由市場價492萬元易手，實用呎價12,269元。



●元朗加州花園爵仕居翠柏路單號屋，實用面積1,201方呎，三房間隔。原以2.9萬元放租，及後減租約2,500元或約9%，以2.65萬元租出，實用呎租22.1元。



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