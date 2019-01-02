花旗：今年亞洲股市不明朗因素持續

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，2018年亞洲股市表現令投資者大失所望，料2019年不明朗因素持續，儘管預期今年或不會出現經濟衰退情況，惟部分亞洲市場估值已跌至衰退水平，中美貿易戰及美元走勢將主導今年回報。



他指，美國加息周期或接近完結，今年或僅加息兩次，限制美元表現，對亞洲市場資金流有正面作用；市場對亞洲股市今年每股盈利預測，已由之前的12至15%降至近期的8%，已接近可達標範圍。



中國經濟增長或進一步放緩，該行預測2019年增長6.2%，中央或將今年經濟增長目標定於6至6.5%，估計市場或將今年MSCI中國指數盈利增長預測，由15%削至10至12%，預期未來數月中國會有更多財政刺激措施出台。



他認為，美國或會繼續加強對中國的貿易及投資限制，若中美未能於90天內達成共識，人民幣貶值壓力勢重燃，未來6至12個月或觸及7算。



香港方面，今年恒生指數預測市盈率約10.9倍，低於歷史平均水平的12.5倍，由於香港經濟表示仍然不俗，恒指年底可看3萬點，不過估值料受制於市場對內地宏觀因素的憂慮，並預期香港銀行股淨息差今年或見頂，信貸增長料受累於需求放緩，惟資產質素保持平穩。



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