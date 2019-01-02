【高盛推介】留意恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：市場對中美貿易談判持樂觀態度，美股於周一(2018年12月31日)除夕靠穩。港股除夕日亦靠穩，恒指當日收市升341點。周三(2019年1月2日)早段則見回吐，低開21點後跌幅擴大。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見周一資金傾向沽出牛證及轉倉至熊證，當中牛證錄得約3,330萬元資金流出，而熊證則錄得約3,680萬元資金流入。認股證方面，則見近日認購證及認股證皆傾向獲資金沽出，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流出，合共約2,760萬元，而認沽證於上周五(2018年12月28日)及周一共錄得約3,030萬元資金流出。



投資者如計劃部署牛證，可留意收回價稍遠一點，在24,900至25,000點附近的牛證(66022)及牛證(59101)，皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。牛證66022，收回價25,009點，行使價24,909點，換股比率10,000，槓桿比率72.1倍。牛證59101，收回價24,908點，行使價24,808點，換股比率10,000，槓桿比率61.6倍



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意熊證(59257)，及周三新上市的熊證(59491)，以及可留意收回價稍遠一點的熊證(59274)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。熊證59257，收回價25,938點，行使價26,038點，換股比率10,000，槓桿比率30.1倍。熊證59491，收回價25,988點，行使價26,088點，換股比率10,000，槓桿比率30.8倍。熊證59274，收回價26,068點，行使價26,168點，換股比率10,000，槓桿比率27.1倍。



投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約6.7%，年期約兩個月的購證(29050)，為行使價26,000至27,000點間的低街貨產品中，槓桿最高的選擇。貼價的選擇則可留意價外幅度約3.5%，年期約3個月的購證(14298)，為低街貨、類近條款的9隻產品中，槓桿最高的選擇。購證29050，行使價26,928點，2019年2月27日到期，實際槓桿19.0倍。購證14298，行使價26,128點，2019年3月28日到期，實際槓桿12.1倍。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



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