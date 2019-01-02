美股三大期貨跌約1%　紐油跌穿45美元

亞洲主要股市於2019年首個交易日偏軟。美股三大指數期貨跌約1%。



道指期貨最新跌182點或0.78%，報23,086點，曾挫236點或1.01%。標指期貨一度跌26點或1.05%，低見2,479點，最新仍跌20點或0.8%，報2,485點。納指期貨最新跌55點或0.88%，報6,277點，曾跌74點或1.18%，低見6,258點。



油價亦受壓，紐油跌穿45美元關，一度跌1.17%低見44.88美元，最新企45.01美元。布油亦跌1%，見53.26美元，曾跌1.17%低見53.17美元。



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