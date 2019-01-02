【即市分析】眾安在綫何解掂唔過？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：2018年已過，不過當中的事實卻告訴投資者一個事實：新經濟股受先天條件不足影響，已是「神話不再」，部分個股更一沉不起，應先沽為敬，好似眾安在綫(06060)股價今日(周三)再破位而落，續創52周新低，即市跌2.3%報24.45元，真係掂唔過。



講真，眾安在綫早前公布的營運數據未算太差，好似2018年首11個月原保險保費收入總額約101.74億元人民幣，按年升92.9%。不過，考慮到內銀及內險監管整合因素，未來行業監管趨嚴，行業發展速度或較預期慢，大家只要睇睇兩隻內險龍頭如中國人壽(02628)及中國平安保險(02318)股價反覆偏軟，已揭示市場對行業前景睇法。



走勢上，眾安在綫股價今日跌穿前低位25元水平支持，現價已失守全部主要平均線，MACD熊叉持續，走勢利淡，不宜沾手。

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