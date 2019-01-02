羅兵咸料今年港IPO市場由中小型主導

會計師行羅兵咸永道預期，今年香港首次公開募股(IPO)市場將由中小型IPO主導，全年總集資額將降至2,000億至2,200億港元。



回顧2018年，香港創紀錄有218宗新股上市，其中143間來自主板，以零售消費品及服務類和工業企業為主，總集資額2,865億元，按年升1.23倍，重奪全球新股市場一哥寶座。



該行指，雖然環球地緣政治及經濟存在不確定性，但有信心香港將繼續成為亞太區最佳融資平台。目前有超過200家公司排隊申請上市，預計將會有1至2間大型IPO。



內地新股市場方面，去年A股有105家IPO於3個主要板塊上市，集資額1,386億元人民幣，按年分別下跌76及40%。預計2019年內地IPO市場將平穩適度發展，全年有130宗IPO，集資金額1,200億元人民幣。



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