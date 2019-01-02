【高盛推介】博騰訊反彈可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(2018年12月31日)半日市靠穩升約1.3%，周三(2019年1月2日)則高開約0.3%後隨即倒跌，最低見306.2港元。



騰訊從2018年第4季初，由320元水平開始接連下跌，更於10月底創全年低位見251.4元，及後開始反彈，至11月底開始企穩300元之上，整季累計跌約2.8%，而去年全年累計則跌約22.7%。國家新聞出版廣電總局公布國產網絡遊戲審批信息，首批版號審批已經落地。



觀察個股認股證資金流向，上周五(2018年12月28日)錄得約290萬元資金流入該股認購證，而周一該股靠穩時，則見資金沽出，錄得約2,250萬元資金流出，為當日最多資金流出的窩輪。



投資者如計劃部署騰訊反彈，高槓桿的選擇可留意價外幅度約7%，年期約兩個月的購證(15450)，行使價329元，2019年2月19日到期，實際槓桿12.1倍，為行使價300至330元間、1個月期以上產品中，低街貨兼槓桿最高的選擇之一。



投資者亦可留意價外幅度約2%，年期約兩個月的騰訊購證(15318)，行使價315.2元，2019年2月18日到期，實際槓桿10.6倍，為貼價、類近條款的3隻產品中，槓桿最高的選擇。



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