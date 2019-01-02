星展：整體撥備仍健康　內地企業貸款或放緩

《東網》早前報道指，油企海岸石油(Coastal Oil)系內新加坡公司申請自動清盤，有消息指，事件牽涉星港兩地至少十家銀行的貸款業務，涉及總金額約30億港元，星展銀行(香港)及渣打銀行(香港)已相繼入稟香港高等法院追討涉及的貸款。



星展香港回覆東網查詢時對事件不予置評，該行董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生周三(1月2日)接受媒體訪問時承認，近期油價急跌為個別公司帶來損失，但不會就個別事件作出評論，強調該行整體撥備仍健康，亦會按市場走勢審視貸款組合。



他指出，即使今年仍受不同外圍因素影響，因該行去年貸款為低雙位數增長，預料今年有望錄中至高單位數增幅，但內地企業的貸款有機會放緩。



美國聯儲局於去年底再度宣布加息，惟香港銀行維持現時最優惠利率(P)不變。張表示，港銀未有加息，反映香港的銀行體系結餘仍充裕，但若美國今年內再度加息，在經濟好轉、且不受中美貿易摩擦影響下，香港年內仍有機會加息1至2次追落後。



他表示，中美貿易戰及英國脫歐仍然為市場今年首季焦點，對整體經濟表現持觀望態度。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

