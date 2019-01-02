太古城減至920萬售　呎價較同類高位回落27%

鰂魚涌太古城連錄成交，美聯吳肇基表示，屋苑鄱陽閣高層H室，實用面積583方呎，去年11月以1,100萬港元放售，終於減至920萬元售出，呎價15,780元。



據了解，原業主1977年8月以15.9萬元一手買入上址，持貨41年，帳面獲利904.1萬元，單位升值56.9倍。



他補充，同座景觀相若的高層G室，面積545方呎，6月時曾以1,188萬元售出，呎價21,798元，反映是次呎價較高位回落約27.6%。

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