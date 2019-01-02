樓市吹淡風　地產代理及分行數目齊降

樓市氣氛回落，地產從業員及分行雙雙從高位回落。據地產代理監管局資料顯示，截至去年12月底，持牌代理共40,123人，按月少19人，終止連續9個月的升勢。



至於代理分行數目亦連升8個月後斷纜，上月錄7,084間，從11月高位減少7間。



若根據代理上月截至26日的估計，料全月整體物業登記約3,100宗計算，平均約12.9人爭一單生意，為2016年2月後最嚴峻。

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