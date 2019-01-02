【即市分析】中銀香港暫難回勇

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：踏入2019年第一個交易日，恒指表現麻麻，即市跌逾6百點。今年中港的經濟增長有放緩之虞，作為百業之母的港銀股近月普遍捱沽。其中中銀香港(02388)今日(周三)再隨市向下，即市報28.45元，跌2.2%，創52周新低。



中國12月的製造業採購經理指數(PMI)已跌破50盛衰線，顯示內地經濟下行壓力逐漸浮現，或多或少對香港經濟帶來負面影響。再者，早前多家金融機構下調今年香港的經濟增長預測，料未來經濟活動放緩將對銀行業務帶來衝擊。



另香港股、樓二市齊齊受壓，恒指去年累跌近14%，而且樓市屢錄劈價個案，銷情現回調，不利投資及借貸等業務。股樓行情何時回暖尚未可知，不確定因素籠罩下，料短期內港銀股難脫弱勢。



股價表現方面，中銀香港自11月起持續於28元至31.5區間上落，現價已跌至區間底部，14日RSI亦接近超賣，暫先觀察28元水平支持，一旦失守將再展跌勢，切莫心急撈貨。

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