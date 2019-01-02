樓價UPDATES：藍籌盤繼續減！美孚新邨削78萬沽

藍籌屋苑近日接連錄減價成交，荔枝角美孚新邨一個高層三房戶，早前以約928萬元放售，減價78萬元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●筲箕灣海福花園連平台特色戶，實用面積324方呎，平台面積約655方呎，兩房間隔，業主2018年中放盤，當時連租約叫價560萬元，最終以500萬元易手，實用呎價15,432元。



●鴨脷洲海怡半島10座高層B室全海景戶，實用面積742方呎，屬三房套間隔，以2.65萬元租出，實用呎租36元。



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九龍區

●九龍塘又一村玉蘭路崇明閣高層連天台特色戶，實用面積1,160方呎，一房套間隔，附設天台及內置樓梯，連同雙車位以2,200萬元沽出，實用呎價18,966元。



●長沙灣宇晴軒7座高層E室，實用面積445方呎，採兩房間隔，以765萬元獲承接，實用呎價17,191元。



●將軍澳天晉3B期1B座中層G室，實用面積約365方呎，為兩房間隔，外望可享開揚景觀。以約660萬元易手，實用呎價約18,082元。



●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道4號高層A室，實用面積約656方呎，三房間隔，終以850萬元成交，實用呎價約12,957元。



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新界區

●沙田希爾頓中心C座中層04室，實用面積283方呎，兩房間隔，以472萬元易手，實用呎價16,678元。



●荃灣愉景新城9座高層連天台戶，實用面積652方呎，三房連套房間隔，以933萬元沽出，實用呎價14,310元。



●東涌藍天海岸1座中層F室，實用面積約485平方呎，兩房間隔，原業主開價約710萬元放盤約1個月，議價後減價至625萬元成交，實用呎價約12,887元。



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