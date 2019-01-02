房委會：12月第二市場成交154宗　按月回落近22%

白居二及新居屋回流購買力經過一輪消化後，資助房屋未補價第二市場交投有所回落。根據香港房屋委員會資料，去年12月份同類成交暫錄154宗，相比對上一個月同期所錄197宗，回落約21.8%，但仍是2017年3月後次高。



期內，有約11宗買賣售價低於200萬港元，最低價個案為黃大仙下邨實用面積241方呎的中層單位，成交價155萬元，售價為屋邨2016年11月後最低。不過，該類細單位成交較少，對上一宗追溯至2017年2月，一個中層同面積單位以165萬元易手。

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