羅兵咸永道：料內地科創板上半年出台　下半年「開齋」

會計師行羅兵咸永道歡迎上海證券交易所擬設立科創板。羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦認為，科創板推出可促使中國資本市場多元化，若建議順利進行，預期可上半年出台，下半年將有首間企業在科創板首掛。



他又認為，科創板有助建立A股市場及投資者信心，從而令香港受惠；不會對香港市場構成大影響。



他透露，目前有至少5間大型企業考慮申請在港上巿，當中主要是內地企業，來自不同行業，包括傳統及新經濟公司；期望今年下半年會見到1至2間集資額超過100億元的企業在港上市。



他續指，香港去年上市的兩間同股不同股科技企業股價表現都未如理想，主要受當時大市影響。目前內地有大量獨角獸企業巿值龐大；過往科技企業會毫不猶疑前往美國上市，現時會考慮在香港，相信新經濟企業會繼續成為新股市場重要動力。





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