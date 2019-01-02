【即市分析】醫藥股低處未算低

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：以為新一年會有新氣象，但最終都係未如人願。港股在今年第一個交易日低開後急跌，部分弱勢板塊跌幅尤大。就如市場一直在擔心受「帶量採購」和「以量換價」等行業政策的醫藥板塊，今日(周三)沽壓沉重，真係低處未算低！



近期石藥(01093)股價拾級而下，現價已失守多條主要平均線，即市跌6.5%報10.56元，為表現第二差藍籌；至於中國生物製藥(01177)股價最低見過4.88元創52周新低，即市跌4.6%。此外，復星醫藥(02196)、三生製藥(01530)、歌禮製藥(01672)及金斯瑞(01548)等股價則分別跌約4至11%不等，走勢同樣差強人意。



部署上，醫藥板塊仍受累於不利的產業政策，短期要大彈機會不大，加上市場整體氣氛唔太好，弱勢股更難翻身，相信今日都有唔少絕望打靶盤出現，至少要有待板塊在底部盤整過後，再作部署。

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