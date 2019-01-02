【2019年不妙】歐股早段續跌　法股曾挫逾2.6%

歐股早段續跌，法國CAC指數曾跌逾2.6%，低見4,606點；英國富時100指數跌1.9%，報6,600點；德國DAX指數跌1.29%，報10,423點；意大利富時MIB指數跌1.62%，報18,026點。



周一(1月2日)歐洲多國公布2018年12月的製造業採購經理人指數(PMI)；西班牙PMI降至51.1，為2016年8月以來最低；意大利製造業PMI為49.2，連續3個月低於榮枯線(即PMI低於50)。



至於歐元區兩大經濟體，法國製造業PMI終值為49.7，創逾2年新低；德國製造業PMI終值為51.5，合乎預期。



值得注意的是，元旦前夕(2018年12月31日)德國金融市場全日休市，而包括英、法在內的其他歐洲股市則在當天的半日市中見反彈，導致德國DAX指數相對處於「低水」狀態，故其在周一(2019年1月2日)跌股幅顯著低於其他股市。



個股方面，德國藥品包裝公司Gerresheimer股價挫逾5%，此前該公司遭摩根大通下調評級至「減持」。



德國電訊對政府修改5G招標規定提起訴訟，反對當局放寬招標限制；德國電訊股價跌1.18%。



【16:05】2019年首個交易日歐股開市，英國富時100指低開1.6%，報6,620點；德國DAX指數低開0.7%，報10,483點；法國CAC指數低開1.97%，報4,637點。



外媒報道，英國500強企業中，多數預計英國經濟將在未來12個月持續下降，脫歐成為最大的不穩定因素。



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