【市後重點睇】美匯跌穿96關　道期急瀉逾450點

美匯指數跌穿96關，低見95.85，港匯續企7.83，離岸(CNH)及在岸人民幣(CNY)分別企6.86及6.85，圓匯高企109.2，歐元報1.149，英鎊報1.276。金價飆至1,287美元。油價反覆跌逾1%，布油報53.1美元，紐油企44.8美元。道指期貨在亞洲區股市收市後愈跌愈深，現挫457點，至22810點。



●市後關注點

-16:50 法國12月Markit製造業PMI終值

-16:55 德國12月Markit製造業PMI終值

-16:45 歐元區12月Markit製造業PMI終值

-17:00 英國12月Markit製造業PMI

-22:45 美國12月Markit製造業PMI終值

-周四凌晨05:30 美國API原油庫存周報



●港股於2019年以點數計，創史上最差開局！恒指收市報25,130點，挫715點或2.77%。https://bit.ly/2TkFLNv



●A股新一年首日全線跌逾1%。滬綜指收跌28點%，報2,465點；深成指跌90點，報7,149點；滬深300跌41點，至2,969點；創業板指數收跌21點，報1,228點。https://bit.ly/2CIjNia

-A股快報：傳國資委對央企衍生品交易進行風險排查。



●亞洲股市︰日股休市，韓澳股新年首日齊收跌逾1%。https://bit.ly/2s6pWhL



●2019年首個交易日，歐股全線低開。http://bit.ly/2QhkGBB



●【即市分析】眾安在綫何解掂唔過？http://bit.ly/2R414Gz



●【大師午間教路】港股首季完成熊一底！http://bit.ly/2VlyGOx



●【大行報告】瑞銀下調保利協鑫目標價。http://bit.ly/2TsH90T



●【股匯攻略】恒指宜候高沽出。http://bit.ly/2RqBMSd



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●星展：整體撥備仍健康，內地企業貸款或放緩。http://bit.ly/2s25fDV



●羅兵咸料今年港IPO市場由中小型主導。http://bit.ly/2ThGjnk



●CNY升穿6.85關，CNH升破6.86。http://bit.ly/2rZYbYq



●美股三大期貨跌約1%，紐油跌穿45美元。http://bit.ly/2R1aVgd



●花旗：今年亞洲股市不明朗因素持續。http://bit.ly/2BWjEWA



●【搵食艱難！】地產代理人數連升9個月後終回落，平均13人爭一單生意。http://bit.ly/2F5c6Ep

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