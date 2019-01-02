【fb直播】港股新年快「落」好閉翳？黃偉豪咁樣講...
2019年01月02日 16:36
東網電視更多新聞短片
恒指2018年已經跌超過4,000點，嚟到2019年首個交易日又跌逾700點，期指更曾急跌800點，二萬五關好難守？
內地首日復市同樣散晒，區內韓國、台灣、澳洲股市同樣捱沽，同中國財新PMI收縮有關？
中資金融股跌到一仆一碌，內房仲慘！碧桂園(02007)、中國海外(00688)盤中一度跌超過6%，不過大行預期政策放鬆，低吸諗得過？
《東網Money 18》搵嚟中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！
詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
https://www.facebook.com/onccnews/
2.《東網Money 18》facebook專頁：
https://www.facebook.com/money18
－－－－－－
瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世
http://money18.on.cc/wealth