【fb直播】港股新年快「落」好閉翳？黃偉豪咁樣講...

2019年01月02日 16:36
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    恒指2018年已經跌超過4,000點，嚟到2019年首個交易日又跌逾700點，期指更曾急跌800點，二萬五關好難守？

    內地首日復市同樣散晒，區內韓國、台灣、澳洲股市同樣捱沽，同中國財新PMI收縮有關？

    中資金融股跌到一仆一碌，內房仲慘！碧桂園(02007)、中國海外(00688)盤中一度跌超過6%，不過大行預期政策放鬆，低吸諗得過？

    《東網Money 18》搵嚟中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！

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