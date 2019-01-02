【fb直播】港股新年快「落」好閉翳？黃偉豪咁樣講...

恒指2018年已經跌超過4,000點，嚟到2019年首個交易日又跌逾700點，期指更曾急跌800點，二萬五關好難守？



內地首日復市同樣散晒，區內韓國、台灣、澳洲股市同樣捱沽，同中國財新PMI收縮有關？



中資金融股跌到一仆一碌，內房仲慘！碧桂園(02007)、中國海外(00688)盤中一度跌超過6%，不過大行預期政策放鬆，低吸諗得過？



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