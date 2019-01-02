淡市救亡！iPhone XI或採用ToF精準攝像鏡頭

為了力挽救去年旗艦手機iPhone Xs銷情不佳，外媒報道，有消息稱，新一代的iPhone XI很有可能配備精準度更高的3D相機傳感器（ToF），可實現速度更快的人臉解鎖以及創建3D模型等，帶來更好的體驗。



從iPhone X開始，蘋果公司(Apple Inc.)在前置攝像頭處採用結構光技術，通過30,000多個肉眼不可見的光點投影臉部，繪製出人臉的3D成像。有了ToF攝像頭後，可以直接生成精準度更高的3D成像，這也會大大提升手機面部解鎖的安全性。



外媒表示，索尼將在2019年夏季量產ToF傳感器，來滿足智能手機製造商的需求。而蘋果公司也在研發自家的ToF傳感器，看來明年的新iPhone。ToF很有可能成為標配。



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