【今日破位表】沽壓難消　藥股再現破底潮

今日(周三)為2019年首個交易日，恒指低開21點後跌勢轉急，日內最多曾跌790點至25,055點，收報25,130點，跌715點，成交額680億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有19隻，股價創52周新低的股份有170隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



消息指內地商務部發放的2019年首批原油進口配額低於去年水平，或意味內地上半年的原油進口增長將放緩。全球經濟不景以及石油需求下行的預期，持續困擾油市。多隻石油及相關股份股價受壓，且跌幅顯著，當中中國石油股份(00857)及中海油田服務(02883)齊創52周低。



醫藥股沽壓亦沒完沒了，多隻股份創下52周新低，包括石藥集團(01093)、中國生物製藥(01177)、復星醫藥(02196)、三生製藥(01530)、上海醫藥(02607)、華潤醫藥(03320)等等。

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