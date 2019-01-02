中原按揭：滙豐續稱霸按揭市場　市佔近三成

過去一年香港樓宇按揭市場形勢未有大轉變。中原按揭經紀董事總經理王美鳳指，2018年現樓按揭登記全年共有98,854宗登記，按年增加2.6%，其中，滙豐銀行累積承辦25,937宗現樓按揭合約登記，以26.2%的巿佔率，連續第3年稱冠現樓按揭市場，大幅拋離排名第二的中國銀行(香港)(02388)，兩者相差6,569宗。



與此同時，2018年一手物業銷情較2017年稍差，共錄得7,722宗登記，按年跌25.1%，其中滙豐銀行全年樓花按揭市佔率高達28.8%，其樓花按揭登記量達2,226宗，同樣稱冠。

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