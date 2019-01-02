港交所放寬ETF莊家的申請資格

香港交易所(00388)推出優化交易所買賣基金(ETF)以及槓桿及反向產品的特許證券商計劃，容許非證券莊家的環球流通量提供者參與交易所買賣產品的莊家活動。



優化後的特許證券商計劃放寬了申請資格及增加計劃的彈性，令非交易所參與者也有機會進入本港規模日增的交易所買賣產品市場，增加潛在流通量提供者的數目。



特許證券商計劃參與者必須為證券莊家的公司客戶，同時亦須符合下列至少一項條件，如受港交所認可的監管機構所監管的持牌銀行；維持標準普爾長期信用評級為A-或以上，或穆迪長期信用評級為A3或以上；或持有已繳足股本不少於5,000萬元及股東權益不少於1億元。



另外，申請成為槓桿及反向產品的證券莊家的經驗要求將於今天起取消。



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