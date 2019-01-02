難言樂觀！歐元區、德國及法國上月製造業PMI續跌

歐洲多地相繼公布製造業數據，惟歐元區及德國2018年12月製造業採購經理指數(PMI)表現疲弱，顯示經濟下行壓力明顯。反觀，英國當月製造業PMI則升至6個月高位。



IHS Markit公布，歐元區2018年12月製造業PMI終值連跌5個月，報51.4，雖然符合預期，但僅略高於50的盛衰分界線，兼創2016年2月以來新低。Markit首席商業經濟學家威廉姆森表示，對全球貿易的持續擔憂、政治不確定性及不斷收緊的金融環境，均削弱市場信心。



德國方面，12月製造業PMI終值由11月的51.8降至51.5，是2016年3月以來新低。法國12月製造業PMI終值則報49.7，為2016年9月以來首次失守50關。



至於英國表現亮麗，12月製造業PMI報54.2，好過預期的52.5；前值53.1。

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