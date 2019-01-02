【北水追蹤】沽騰訊石油股　工行融創友邦受捧

港股2019年開局不利，恒指今日(周三)急挫715點，收市報25,130點，主板成交680億元。港股通成交額約74億元，佔主板成交額10.8%；南下資金淨流出8億元人民幣。



重磅股騰訊控股(00700)領跌大市，收市跌2.3%報306.6元，其港股通錄得約2.5億元的淨沽盤，為全日淨流出金額最多之個股。新華保險(01336)亦錄得約1.4億元的港股通淨沽出。



「三桶油」顯著受壓，中國石油股份(00857)及中國石油化工(00386)各錄得約1.1億元的港股通淨賣出。



至於中銀香港(02388)、上海實業控股(00363)及三生製藥(01530)分別錄得港股通淨賣出約8,375萬元、6,621萬元及4,504萬元。



另外，工商銀行(01398)港股通錄得約1億元的港股通淨買入，為全日淨流入金額最多之個股。融創中國(01918)、友邦保險(01299)及廣汽集團(02238)亦分別錄得約7,529萬元、7,258萬元及2,426萬元的港股通淨買盤支持。

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