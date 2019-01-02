聯交所股權變動資料顯示，中國建材(03323)於2018年12月24日獲花旗集團增持146萬股，最新持股數目約2.32億股。



中怡國際(02341)於2018年12月24日獲FMR LLC增持23萬股，最新持股數目6,979萬股。



海螺水泥(00914)於2018年12月27日獲摩根大通增持109萬股，最新持股數目約1.04億股。



濰柴動力(02338)於2018年12月27日獲摩根大通增持478萬股，最新持股數目約1億股。



美麗華酒店(00071)於2018年12月27日獲李兆基增持3萬股，最新持股數目約3.36億股。



康哲藥業(00867)於2019年1月2日獲Treasure Sea Ltd增持91萬股，最新持股數目約10.9億股。



石四藥集團(02005)於2018年12月31日獲China Pharmaceutical Company Ltd增持68萬股，最新持股數目約7.41億股。



珠海控股投資(00908)於2018年12月28日及31日獲珠海九洲控股集團合共增持191萬股，最新持股數目約5.95億股。



統一企業中國(00220)於2018年12月27日獲Uni-President Enterprises Corporation增持22萬股，最新持股數目約30.5億股。



路勁(01098)於2018年12月28日獲惠記集團(00610)增持16萬股，最新持股數目約3.2億股。



TCL電子(01070)於2018年12月28日獲李東生增持42萬股，最新持股數目6,896萬股。



力高集團(01622)於2018年12月24日獲Times International Development Company Ltd增持50萬股，最新持股數目約9.44億股。



同方康泰(01312)於2018年12月28日獲China Health Management Investment Ltd增持30萬股，最新持股數目約31.72億股。



大森控股(01580)於2018年12月27日獲黃振漢增持230萬股，最新持股數目約1.09億股。



太平洋網絡(00543)於2018年12月27日及28日獲林懷仁合共增持26萬股，最新持股數目約3.11億股。



培力控股(01498)於2018年12月31日獲陳宇齡增持4萬股，最新持股數目約1.45億股。



德林國際(01126)於2019年1月2日獲CHOI KYOO YOON增持24萬股，最新持股數目約3.83億股。



慧聰集團(02280)於2018年12月28日及31日獲劉軍合共增持30萬股，最新持股數目7,850萬股。



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中國人壽(02628)於2018年12月27日被摩根大通減持1,173萬股，最新持股數目約4.43億股。



中金公司(03908)於2018年12月27日被摩根大通減持118萬股，最新持股數目約1.02億股。



敏實集團(00425)於2018年12月27日被摩根大通減持111萬股，最新持股數目5,669萬股。



華晨中國(01114)於2018年12月27日被摩根大通減持613萬股，最新持股數目約3.52億股。



百濟神州(06160)於2018年12月28日被威靈頓資產管理減持178萬股，最新持股數目3,806萬股。



李寧(02331)於2018年12月31日被顧福身減持34萬股，最新持股數目為零。



龍湖集團(00960)於2018年12月27日及28日被邵明曉合共減持200萬股，最新持股數目4,906萬股。



Kakiko Group(02225)於2018年12月24日被吴扣雷減持312萬股，最新持股數目6,135萬股。



先健科技(01302)於2018年12月28日被中國光大控股(00165)減持5,000萬股，最新持股數目約9.22億股。



華夏動漫(01566)於2018年12月24日被EAST JUMBO DEVELOPMENT LTD減持225萬股，最新持股數目約5.09億股。



北京體育文化(01803)於2018年12月31日被潘立輝減持29萬股，最新持股數目為零。



深圳控股(00604)於2018年12月27日被劉崇減持16萬股，最新持股數目749萬股。

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