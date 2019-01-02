傳比特大陸擬賣「挖礦場」　公司拒置評

內媒報道，虛擬貨幣挖礦機生產廠商比特大陸(Bitmain)計劃叫停旗下挖礦業務，近期正將挖礦機大平賣及將「挖礦場」易手。公司代表回應指，目前公司對假設的傳言均不置評。



近日有關比特大陸的負面傳聞四起，早前有傳公司行政總裁吳忌寒和詹克團或將同時卸任；另有市場消息指該公司大裁員，涉及新加坡、台灣、上海及北京的員工，裁員比例逾50%。



比特大陸於去年9月以同股不同權架構向聯交所遞交上市申請，惟至今申請仍未獲批，有傳監管當局對其虛擬貨幣相關業務有所保留；至於其同業億邦國際(Ebang)則於上月20日重新遞交上市申請。

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