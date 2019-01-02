傳美國大型銀行擬削減信用卡獎勵計劃

外媒報道，包括摩根大通、花旗集團及美國運通公司(American Express)在內的美國大型金融機構，正計劃削減或改變其信用卡業務提供所提供的獎勵計劃。



報道引述消息人士表示，有關企業並不打算完全取消信用卡消費獎勵，但希望改變獎勵方式及減少初次開卡的獎勵。



銀行分析師Charles Peabody指出，2018年第三季，大型信用卡機構在獎勵計劃上的成本按年平均增加約15%；與此同時，信用卡的主要收入來源之一，零售商向信用卡公司支付的手續費正在減少。



分析指出，過往銀行向優質信用卡用戶提供諸如飛行里數等獎勵，以吸引客戶。但現在的消費者變得更精明，使獎勵計劃的成本上升，並構成營運壓力。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm