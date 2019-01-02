內地牛油果進口6年增千倍　海南創初研種苗創商機

內媒報道，根據中國海關統計，2017年牛油果(Avocado)進口中國達3.21萬噸，是2011年的一千多倍，進口額首次突破1億美元(約7.8億港元)。於是，有內地初創企業就看準商機，培育牛油果種苗，並開始建造種植場，生產牛油果以至相關健食品及商品，利用科技配合農業創出商機。



2016年中國市場內的牛油果幾乎100%都是進口，主要來自智利、墨西哥、秘魯三國。如果內地企業能成功開發大量種植牛油果的生產線，商機十分龐大，問題只是質量能與外地進口看齊。



現時在內地，只有零星的小規模種植牛油果農戶，較大規模的業者，就要數雲南省普洱市孟連縣的牛油果種植基地，2018年產量預計達2,000噸，按2017年數據，差不多相等於總進口量的6%。



有見及此，海南初創企業「愛我農業」就與國家級熱帶農業研究所合作，引進牛油果種苗並在內地完成品種本地化、生產繁育和銷售。目前「愛我農業」已分別在海南儋州及廣東江門建設牛油果種苗生產工廠，年產量合共達120萬株，2019年其二代抗根病種苗將正式上市。



「愛我農業」CEO張頌明表示，牛油果的相關產業在中國仍然處於起步階段，該公司最大的優勢在於坍培育種苗技術。他續稱，內地人對牛油果的食用好處已有一定的認知，隨着新一代消費者更加注重飲食健康，國產牛油果將很快打開市場。



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