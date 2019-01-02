歐美貿易談判前　美國大使警告勿「一味靠拖」

與緊張的中美貿易關係比較，歐盟與美國的貿易談判常被市場忽略。外國媒體報道，在本月初雙方貿易代表見面前，有美國官員放話，驚告歐盟勿「一味靠拖」。



美國貿易代表萊特希澤於1月9日將在華盛頓和歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆(Cecilia Malmström)進行會面，並繼續談判。



此前，美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)警告，「歐盟領導層越是玩拖延遊戲，我們(美國)使用槓桿手段的可能性就越大。」



據報，歐盟官員是希望透過市場力量將幫助提高大豆、液化天然氣等部分美國產品的出口，從而為繼續協商提供喘息的空間。



事實上，歐盟和美國於去年截止日期前未能就去除非關稅壁壘達成快速協議，自此雙方協商也因各種分歧陷入了僵局。歐盟一直在避免和美國正面衝突，即使歐盟對美國加徵鋼鐵關稅予以回擊，但他們似乎也很樂意按兵不動，眼看着歐美貿易順差不斷擴大。

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