按證公司：為土瓜灣「首置盤」提供按揭保險

按證保險公司宣布，將為市區重建局位於土瓜灣馬頭圍道的「港人首次置業」先導項目，提供按揭保險，供有關買家申請敍造最高9成按揭貸款。



公司表示，與現時的按揭保險計劃一樣，會就單位價格6成以上的按揭貸款，提供按揭保險，即貸款成數一律可最高至9成，而申請人的供款與入息比率則一般以50%為上限。



若買家所採用的按揭保險，超出現時按揭保險計劃的適用範圍，保費將會再高一成，彌補按證保險公司所承受的額外風險。



首個「港人首次置業」先導項目「煥然懿居」早前已公布銷售詳情，兩座大廈當中450伙為首置項目，單位以市價六二折發售，售價介乎314.2萬元至660.5萬元，面積介乎約261至507方呎，實用面積呎價為11,692元至13,969元。於周四(1月3日)起至1月23日接受合資格人士申請。

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