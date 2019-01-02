全球經貿戰︰羅奇料今年中美博弈持續　東南亞亦遭殃

去年多次估中貿易戰去向、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)，接受日本媒體訪問時表示，中美貿易戰屬主導權之爭，但他認為兩國的衝突不會上升至軍事層面。



他又稱，現時中國經濟比當年的蘇聯強大得多，足夠長期承受兩國摩擦所帶來的負面影響。



他預測，2019年中美之間「互相對立」同時又「互相依賴」的關係不會改變。因為中國的主要出口市場就是美國；而美國最大的國債投資者是中國，因此雙方在政治上保持平衡，兩國的博弈將會持續。



羅奇認為，貿易戰不存在任何贏家。他引述研究指，過去5年，全球產品供應鏈拉低了美國通脹率約1%，如果貿易戰使供應鏈受影響，美國也會面臨巨額通脹。



另方面，有意見認為美國企業把在華生產線轉移至東南亞諸國，會令後者受益；但羅奇並不認同。他指出，全球企業花費了10至15年時間建立起以中國為中心的產品供給網絡，倘要將部分基地轉移至越南等地，也必須相應地調整其他部分，短期內很難做到。



他補充指，東南亞等新興市場的經濟很大一部分也是依賴中國，倘中國經濟增長率放緩至6%以下的水平，負面影響將波及這些新興市場國家。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm