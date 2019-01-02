負面因素多　油股仲買得過？專家同大行就話...

中國石油化工(00386)「炒燶油」事件繼續發酵！市傳內地國資委正對央企衍生產品進行風險排查。受到消息影響，加上國際油價下跌，「三桶油」顯著捱沽，周三(1月2日)股價下跌2.68%至6.44%，市值單日合共蒸發超過439億元。



內地傳媒引述消息報道，自從中石化旗下聯合石化因原油交易發生重大損失後，國資委正對有進行對沖交易等衍生品業務的央企進行風險排查。報道續稱，檢查重點在於對沖交易損益，更已與國有石油企業進行多次相關會議，以收集交易訊息。



與此同時，國際油價2018年末季的弱勢延續至2019年。紐約期油周三曾挫2.2%，低見每桶44.41美元；布蘭特期油亦瀉2.4%至每桶52.51美元。多重負面消息下，「三桶油」於2019年首個交易日急跌，當中中國海洋石油(00883)瀉6.44%，為最大跌幅的恒指及國指成分股，單日市值蒸發逾348億元。中國石油(00857)亦跌5.12%，逾一年新低；中石化跌幅則逾2%，兩公司各錄得約1.1億元的「北水」淨流出。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒直言，短線而言油股有技術反彈的機會，惟前景面對較多不明朗因素，包括環球經濟疲弱拖累石油需求下降、中央對國企油股的監管收緊等等，故看淡油股的走勢，不建議視之為中長線的投資之選。



不過，有大行仍力撐「三桶油」。瑞銀發表報告指，布蘭特油價從2018年10月高位累跌近四成，「三桶油」股價亦瀉逾兩成，當中中石化跌得最傷，股價累跌27%，但相信該等油股已接近該行預期的最差情況，故認為現時屬買入良機。



瑞銀預期，2019年油價會平穩，於上半年會出現回升機會，並續予中石油、中石化及中海油「買入」評級不變，目標價分別為7.6元、8.3元及16.3元。



市場對2019年國際油價走勢看法分歧，Kiwoom Securities商品分析員Ahn Yea Ha表示，疲弱的經濟數據再次令投資者憂慮，但認為一旦石油輸出國組織(OPEC)積極減產，油價可望逐步回升。不過，摩根大通指，若產油國沒有將減產行動延續至全年，布蘭特期油將處於每桶55美元的低油價情景，該行曾把布蘭特期油2019年的平均預測，由每桶83.5美元削至每桶73美元。



油組及盟友產量國上月同意從1月起每日減產120萬桶，初步為期半年。

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