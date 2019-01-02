「已經確認」的債市熊市　為甚麼沒有到來？

2018年初債市風雲驟變，讓市場深信債券市場將陷入熊市，然而事實是不少赫赫有名的市場人士為此賠上聲譽。



●曾號稱「債券大王」的格羅斯(Bill Gross)於2018年初稱「債市熊市已經確認」。



●全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、有「鱷王」稱號的達利奧(Ray Dalio)幾乎同時也宣告，債券市場已經進入熊市。



●Franklin Templeton的債券主管Michael Hasenstab在年中指，「完美風暴」將推升孳息率突破4%大關的預期。



●摩根大通首席執行官Jamie Dimon在當年8月份曾對投資者說：「最好為孳息率升至5%或更高水平做好心理準備，這種可能性比多數人想像的都要大。」



然而，這一切從未發生。



被視作市場基準的美國10年期國債孳息率，在2018年初的時候大約是2.4%，於4月升破3%大關，但卻在10月見頂後回落至年底的2.68%，這與年初比較，似乎沒有大分別。



那也就是說，全年一直持有10年期國債的投資者，全年僅蒙受了0.5%的虧損，這很難跟熊市相提並論。



為甚麼2018年會出現一個意外結果？有市場分析簡單總結做兩點：即未來十年中優質收益率恐將難得，及限制性貨幣政策將會帶來長期利率的下降。

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