【暗藏危機】英國上月PMI遠勝預期　背後原來...

英國上月製造業採購經理指數(PMI)為54.2，創半年高位，超出眾多經濟師的預期。外媒引述分析指，這絕非良好現象，反而是一種警號！反映出英國企業對脫歐的憂慮未消。



金融數據公司IHS Markit指出，英國製造業PMI急增，主要原因是當地的工廠為應對英國脫歐的不確定性而大肆囤貨。該公司的首席經濟學家Rob Dobson表示，這對PMI的正面影響是短暫的，而且稍後有可能會出現逆轉。



英國製造業僱主聯盟(EEF)經濟學家Francesco Arangeli亦表示，企業正在脫歐前全力地增加貨物儲備；與此同時歐洲其他地區的PMI表現不佳，亦預示了未來英國製造業前路崎嶇。



英國將於3月29日正式脫離歐盟。分析指出，若最終出現「無協議脫歐」，邊境海關或會陷入混亂狀態，貨物進出口恐會受牽連，甚至會被徵收巨額關稅。

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