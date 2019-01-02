樓價UPDATES︰業主趕出貨　錦禧苑累劈18%售出

業主為求加快出貨套現，不惜大幅減價，馬鞍山居屋錦禧苑兩房戶累劈18%後沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳居屋和明苑C座高層6室，實用面積517方呎，採兩房間隔。單位上月開價500萬元，微減10萬元，於未補價第二市場以490萬元沽出，實用呎價9,478元。



●將軍澳領凱10座高層RC室，實用面積約749方呎，為三房包括套房及連儲物室間隔。業主原叫價約890萬元，終減至860萬元沽出，實用呎價約11,482元。



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新界區



●馬鞍山新港城A座中層04室三房戶，實用面積568方呎，座向北望開揚景。單位放盤4個月，原開價750萬元，最終輕微減價11萬元，以739萬元易手，實用呎價13,011元屬市價。原業主於2012年3月以394萬元購入，持貨6年多帳面獲利345萬元。



●大圍金禧花園6座中層A室兩房戶，實用面積340方呎，座向西北望市景，以1.45萬元租出，實用呎租約42.6元。



●個別業主願意降低叫價，帶動居屋市場成交。錦禧苑A座高層01室兩房戶，實用面積401方呎，向東面望園景。放盤兩個月，原開價600萬元，近期於已補價自由市場以492萬元購入，實用呎價12,270元。原業主持貨6年多，帳面獲利274萬元。



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