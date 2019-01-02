夜市UPDATES：道指跌幅縮至不足150點

美股跌幅大收窄，道指目前報23,185點，跌141點或0.61%；標指報2,492點，跌14點或0.58%；納指報6,604點，跌30點或0.46%。



【23:08】新年伊始，金融市場就進入避險模式，美股追隨外圍股市遭拋售，道指早段插400點後有支持，目前報23,071點，仍跌255點或1.10%；標指報2,479點，跌26點或1.08%；納指報6,557點，跌77點或1.17%。



電動車生產商特斯拉(Tesla)第4季Model 3產量少過市場預期，股價曾插10%至跌穿300美元。



亞洲地區經濟增長放緩可能蔓延到美國，在剛剛過去的12月，美國五大地區聯儲製造業指數出現了自2016年5月以來首次集體下滑。



另外，中美貿易談判限期進入倒數階段。對華強硬派、美國貿易代表萊特希澤據報向朋友及下屬表示，會阻止美國總統特朗普接受中國的空頭承諾，反之更應向更多中國貨加徵關稅。



港股期指曾跌穿25,000點，夜市則反彈至25,172點，升197點，高水42點。



風險資產遭拋售，避險資產受追捧，期金升0.38%至每安士1,286.2美元。圓匯則升0.36%至109.32。



歐股同樣集體向下，英股跌0.68%；德股跌0.45%；法股跌1.36%。英鎊兌美元創2018年12月17日以來低點至1.2602，日內跌幅擴大到1.17%，主要是投資者對英國商業信心持續消退。



【22:33】中國製造業數據欠佳拖低亞太股市，抵銷美國總統特朗普有意解決政府停擺的利好因素，美股於今年首個交易日跟跌，道指開市早段挫377點，至22,949點；納指跌128點，至6,506點；標指跌36點，至2,470點。



電動車生產商特斯拉(Tesla)第4季Model 3產量少過市場預期，並宣布在美國市場減價。Tesla股價早段挫7.79%至306.87美元。



券商Evercore將網購巨人亞馬遜目標價由1,990美元降至1,800美元，原因是預期今年電子商貿和廣告收入減少。亞馬遜股價早段跌2.24%至1,468.28美元。

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