新一年洗頹風？瑞聲請兩猛人坐鎮

俗語話「送舊迎新」，新一年梗係想有個新開始！不過，瑞聲科技(02018)喺2019年首個交易日表現認真麻麻，股價收報43.4元，跌咗4.5%，又創超過3年新低。講番2018年，瑞聲股價更加累跌逾67%，係表現最差藍籌，今年為咗力挽狂瀾，就請咗兩位猛人坐鎮！



瑞聲尋日宣布，委任彭志遠及張宏江為獨立非執行董事，即日起生效。根據通告介紹，兩個人份CV都非常「勁抽」，除咗係科技領域嘅專家之外，仲擁有資深嘅企業融資及管理背景。首先第一位係彭志遠，佢曾經喺兩大外資投行高盛及摩根士丹利做過高層，依家就喺Sands Capital Management做全球策略官，雖然彭志遠今年先46歲，但企業融資及管理方面嘅經驗已經超過20年。



另一位就係曾擔任微軟亞太研發集團首席技術官嘅張宏江，佢亦幫過小米(01810)創辦人雷軍打過天下，曾喺雷總旗下金山軟件(03888)擔任首席執行官和執行董事。依家就身兼多職，分別係北京源碼資本嘅投資合伙人、紅爆內地嘅抖音同埋今日頭條母企字節跳動科技嘅顧問、專門生產小米手環嘅華米科技嘅獨立董事、舊年喺香港上市嘅寶寶樹(01761)嘅獨立非執行董事，同埋神州數碼(000034.SZ)獨立董事等等。



兩位猛人份CV雖然超「靚仔」，但每年董事袍金都係得6萬美元(約46.8萬港元)，計番每個月人工都係3.9萬元咋！老實講，瑞聲淨係舊年市值都唔見咗逾千億元，今次請兩位猛人助陣都算係物超所值啦啩。唔知瑞聲今年有兩位猛人加入之後，公司可唔可以一洗頹風呢？



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