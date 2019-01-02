格力董明珠競選連任董事長　搵閨密幫手？

董明珠能否連任格力電器董事長？相信很快將會有眉目。事關日前格力電器公告稱，公司將喺本月16日召開股東大會進行董事會換屆選舉，董明珠被提名為董事候選人，而佢嘅閨密劉姝威就被推薦為獨董候選人。



話說珠姐舊年5月31日任期屆滿後，理應退任董事長，但公司喺6月4日發公告話，換屆選舉將適當延期，結果就推到今個月中先表決。咪以為今年已經64歲嘅珠姐想退休，佢曾經話過：「雖然已經60多歲，但我的心還是像25歲一樣！」



至於佢位閨密劉姝威，今年都已經66歲，現任職中央財經大學中國企業研究中心主任。佢曾經被內媒評為中國3個最唔好惹嘅女人之一，另外兩位就係董明珠同來自媒體界別嘅胡舒立。



講番格力先，有業內人士指出，如果珠姐能夠喺月中嘅股東大會上順利當選董事，咁喺之後喺董事會上當選董事長，基本係十拿九穩！按照格力董事會嘅人數係四位董事加兩位獨董，如果劉姝威能夠當選獨董，有埋佢呢票，珠姐當選董事長就更加穩陣！



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm