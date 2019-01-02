財經評論：股市落筆打三更 　經濟好景不復還

2019年首個交易日，港股創下史上最差的年頭開局，嚇壞股民之餘，亦令整年的投資展望倍添寒意！事實上，美國金融市場動盪不安，內地經濟數據差強人意。全球經濟兩大引擎失速，香港豈可不憂？繼股市急挫，提防說好了的樓市「小陽春」亦會爽約，意味資產價格將全面步入黑暗期。長年靠食老本的香港經濟，隨時墮入衰退深淵！



美國股市上季由高位顯著回落，美匯指數亦隨之受壓。要知道，美國經濟打乞嗤，全球經濟本來就難免要陪跌，更何況如今美國經濟患的不是普通小病，有可能是1930年以來另一次經濟大蕭條。究其原因，乃美國聯儲局實施十年低息環境後，加息和收水至今已持續兩、三年，雖然期間特朗普政府推出大型稅改方案刺激經濟和股市，惟短期難扭收水的長期趨勢，加上中美貿易戰傷及經濟元氣，若然股市表現行先經濟的說法沒錯，則美股標普五百指數剛經歷大蕭條以來最差的12月，正是美國經濟步向衰退期的佐證。



再看新興市場，作為龍頭的中國，受中美貿易戰拖累，經濟百病纏身，而最近公布的官方及非官方製造業數據不約而同顯示出有衰退迹象。投資者要有心理準備，內地經濟在今年上半年會繼續向下尋底。官方推出的救市措施未知能否穩住經濟和疏導金融系統性風險，但從中、港股市的差劣情況看，正好說明市場信心每況愈下。



回歸逾廿一年，香港政府手持可觀儲備而無甚作為，長期依賴地產、旅遊、金融三大產業，結構單調種下惡果。如今一榮俱榮，一損俱損，營商環境、教育以至宜居環境等排名不斷下跌，土地問題苦無解決良方，生活成本全球最貴，競爭力正一點一點被掏空。特區政府口說要大力拓展創新科技，可實際上是連電子支付、網約車等基本生活的創新應用亦寸步難行，豈不哀哉？



香港經濟增長已由2018上半年的超過4%，放緩至第三季僅2.9%。現時環境與1997、2003及2008危機不同，因內地經濟亦自身難保，欲以內地旅客打救香港經濟的如意算盤已不易打響，傳統經濟增長已臨樽頸。惜在缺乏克服經濟結構局限的新產業下，香港無甚條件創造新價值和新職位，競爭力只會被區內競爭對手愈拋愈遠。



好花不常開，好景不常在。2019年港股起始敗局如斯，香港人往後的日子肯定難過。與其等政府施小恩小惠，倒不如及早未雨綢繆，做好經濟衰退的準備！

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