古勝：選股操作要避重就輕

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，踏入2019年港股開局不順，因繼早前中國公布的12月官方製造業採購經理指數(PMI)跌穿50盛衰分界線後，12月財新製造業PMI亦跌穿盛衰分界，錄得49.7，大幅低於預期的50.2，為2017年5月以來首次。兩個數據反映出中國無論是大、中、小型企業均面對經營困難之局面。



市場明顯對中美貿易戰使內地經濟受打擊的恐懼加劇，恒指周三由頭跌到尾，最終跌715點報25,130點，國指跌291點報9,833點，痛失一萬點關，主板成交680億元。



從基本面分析，港股首季繼續受內憂外患困擾，事關除中美貿易戰外，英國脫歐進程有待明朗化，另從美國聯邦政府局部停擺未解決，共和及民主兩黨仍未就撥款興建美墨邊境圍牆達成共識可見，美國總統「侵侵」失去眾議院後，執政力有減弱迹象，起碼做不到一錘定音效果，這對未來環球經濟發展是好是壞暫難預計，只能做事後孔明了。



板塊方面就真係無乜好講，唔跌已經好叻仔，跌都好正常，惟部分板塊受國策負面因素影響，唔係過咗年就當冇事。最明顯係醫藥股，市場繼續擔心行業受「帶量採購」和「以量換價」等政策影響，周三沽壓沉重，石藥集團(01093)跌5.4%，中國生物製藥(01177)跌3.6%。



至於國藥控股(01099)、復星醫藥(02196)、三生製藥(01530)及歌禮製藥(01672)跌幅介乎3至8.7%不等，表現差強人意。港股氣氛本已唔多好，加上醫藥股受不利產業政策影響，已成為「跌下來的刀」，仲有愈跌愈急之勢，加上周三急跌增加絕望打靶盤出現機會率，估計要等板塊休養生息整固一輪後，才有機會翻生，短期可以睇少一瓣。



另一個短期唔掂得的板塊，非內銀莫屬。事關內地經濟下行壓力增加，作為百業之母的銀行業本已身受其害，基於人民幣貶值影響企業盈利，且市場一直憂慮中央一旦放水救經濟，要內銀打救民企，勢增加營運風險。屆時是福是禍，相信投資者早已心裏有數。



此外，工商銀行(01398)前董事長姜建清近日發言指，中國銀行業信貸過度增長、資本短缺壓力、風險內控及流動性管理難度大，若控制不當可能會產生局部或系統性風險。策略上，仍有貨在手者建議逢高減磅，未有貨者則不應心急撈貨。



反而，值得留意的是，港股近期冇運行，兩隻指標股如騰訊(00700)及港交所(00388)股價早前反彈過一輪，如果大戶未來要進一步壓低港股「做世界」，隨時會再度狙擊兩股。



若看官都係一心睇淡大市的話，不妨從兩股衍生工具落手，買Put或者熊仔都好，小注落場，唔傷身之餘，又可當作年頭熱身賽，如果有運仲可以攞個頭彩添！當然，如果冇閒錢，繼續揸現金都係個好選擇，事關從牌面睇，港股首季都係難搵食居多！

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

